Множественный кариес может быть не просто следствием плохой гигиены, а сигналом о сбоях во всем организме, сообщил РИАМО врач-стоматолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«Безусловно, полость рта — это зеркало всего организма. Практически любое общее заболевание может иметь проявления во рту, в том числе и в виде кариеса», — сказал Матюхин.

Он добавил, что кариес может быть сигналом общего сбоя всего организма.

«Если у пациента множественный кариес, и это не связано с гигиеной или питанием, стоит задуматься о системных проблемах. Чаще всего это сигнал о неполадках в желудочно-кишечном тракте», — пояснил стоматолог.

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Дата праздника приурочена к дню памяти святой Аполлонии. Во времена гонения на христиан она не стала ждать казни, а сама бросилась в огонь (9 февраля 249 года). Страдания и христианский подвиг Аполлонии так поразили ее современников и потомков, что родилась легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей — зубная боль утихнет.

