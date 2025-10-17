Кардиолог перечислил скрытые и опасные симптомы сердечной недостаточности

Кардиолог Соколов: одышка и кашель могут указывать на проблемы с сердцем

В осенний период нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличивается из-за резких перепадов температур, влажности и холодного воздуха. И параллельно с этим у россиян могут проявляться симптомы, которые указывают на сердечную недостаточность. В разговоре с РИАМО кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов рассказал, почему нельзя игнорировать беспричинный кашель, отеки и одышку.

По словам Соколова, кашель, одышка и отеки тела являются скрытыми симптомами сердечной недостаточности, которые проявляются на ранних стадиях развивающейся болезни. Однако в большинстве случаев россияне игнорируют эти сигналы тела, однако на самом деле делать этого нельзя.

Многие списывают отеки на усталость после работы или долгого стояния, а легкий ночной кашель — на остаточные симптомы простуды, но на самом деле это может указывать на проблемы с сердцем.

Первые признаки проблем с сердцем

Сердечная недостаточность развивается, когда сердце не способно эффективно перекачивать кровь, что приводит к застою жидкости в легких, тканях и брюшной полости. На ранних стадиях она проявляется в виде небольшого кашля ночью, который усиливается в лежачем положении. При начале развития сердечной недостаточности у человека могут отекать стопы и лодыжки, особенно ближе к вечеру. Также может появиться одышка при минимальных нагрузках, усталость и слабость, а также учащенное сердцебиение или перебой в работе сердца.

«Осенью эти признаки усиливаются из-за охлаждения сосудов и замедленной микроциркуляции. Холод вызывает спазм периферических сосудов, повышая нагрузку на сердце, а влажность способствует задержке жидкости в тканях. Иногда даже незначительное увеличение физической активности или переохлаждение может вызвать выраженную одышку», — рассказал Соколов.

Что делать?

Соколов рекомендовал россиянам в качестве профилактики сердечных болезней, а также для поддержки одного из главных внутренних органов, следить за своим давлением, уровнем холестерина и сахаром в крови.

Специалист также посоветовал жителям страны включить в свою жизнь хотя бы небольшое количество физических нагрузок в виде прогулок, гимнастики и плавания. Также необходимо следить за питанием: рекомендуется сократить количество потребляемой соли, а также пищи, насыщенной жирами и быстрыми углеводами.

Избегание переохлаждений, стрессов, чрезмерного употребления алкоголя, а также внимательное отношение к таким симптомам, как кашель, отеки и одышка, могут уберечь человека от плачевных последствий.

Ранняя диагностика скрытой сердечной недостаточности позволяет стабилизировать состояние, снизить риск осложнений и сохранить качество жизни. Осень — время, когда внимательность к легкому кашлю и отекам может стать ключом к своевременному выявлению серьезного заболевания сердца.

