Кардиолог Бирюкова назвала неочевидные признаки инфаркта

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) – это очень опасная и коварная патология, при которой требуется срочная медицинская помощь. Поэтому очень важно вовремя распознать симптомы, которые в некоторых случаях могут быть не столь очевидными, и их можно перепутать с признаками другого заболевания. Об этом РИАМО сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова.

По ее словам, ОИМ называют ишемический некроз сердечной мышцы, который развивается из-за острой недостаточности коронарного кровообращения. Иными словами, происходит повреждение сердечной мышцы из-за несоответствия между потребностью сердца в кислороде и его доставкой к сердцу.

«Основными причинами инфаркта миокарда являются тромбоз коронарной артерии, который развивается вследствие эрозии или надрыва атеросклеротической бляшки, и ишемия, связанная с увеличением потребности сердца в кислороде на фоне недостаточного кровоснабжения (спазм коронарных артерий, в том числе, на фоне воздействия наркотических веществ, анемия, низкое артериальное давление, нарушения ритма)», — рассказала врач.

Опасность ОИМ, по ее словам, заключается в том, что, во-первых, продукты распада сердечной мышцы очень токсичны. Попадая в общий кровоток, они могут вызывать тяжелейшие нарушения ритма, вплоть до летального исхода. Во-вторых, повреждение большого участка миокарда может вызвать острую сердечную недостаточность. В-третьих, в долгосрочной перспективе перенесенный инфаркт становится основой для развития хронической сердечной недостаточности.

«Для того, что не пропустить эту коварную патологию у себя или родных, важно помнить наиболее часто встречающиеся симптомы ОИМ: острая длительная (более 15-20 минут) боль за грудиной, с иррадиацией в левую руку, левую лопатку, нижнюю челюсть; ощущение жара или камня в груди, которые не проходят при использовании нитратов; страх смерти; холодный пот», - отметила кардиолог.

Однако она предупредила, что иногда встречаются и более редкие клинические формы ОИМ, которые могут не иметь типичных признаков и часто ошибочно считываются как совершенно другое заболевание.

Так, астматическая форма начинается с приступа астмы и/или отека легких. Основные симптомы: выраженная одышка, невозможность вдохнуть и выдохнуть полной грудью.

При аритмической форме в клинической картине превалируют такие нарушения ритма и проводимости, как желудочковая или наджелудочковая тахикардия, мерцательная аритмия, различные блокады и брадисистолия. Нередко аритмическая форма протекает без типичных симптомов. Аритмическому варианту может сопутствовать резкая гипотония, вплоть до кардиогенного шока или острая сердечная недостаточность.

Абдоминальная форма начинается с приступов болей в животе (чаще в эпигастрии и правом подреберье), тошноты и рвоты, вздутия живота и диареи.

Церебральная клиническая форма ОИМ сопровождается падением или повышением артериального давления, головокружением, помрачением сознания, нарушениями речи и выраженной слабостью в конечностях.

Безболевая или малосимптомная форма, при которой отсутствуют выраженные клинические признаки, характерные для типичного или атипичного инфаркта. Часто перенесенный безболевой инфаркт становится находкой при диспансеризации. Может проявляться легким дискомфортом в груди, который достаточно быстро проходит. Часто встречается у пожилых, диабетиков и у людей, страдающих алкоголизмом.

«Важно помнить о том, что при возникновении тех или иных симптомов необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Наиболее эффективным будет вызов бригады скорой медицинской помощи, которая сможет правильно оценить клиническую картину и после осмотра и записи электрокардиограммы сможет дифференцировать ОИМ с другой патологией, если клиническая картина будет не типична для инфаркта», - предупредила специалист.