Как в США не будет: стоит ли в России опасаться «фентониловой эпидемии»

В России не стоит бояться массового нашествия «фентониловых зомби», как это произошло в США. В РФ другая беда — эпидемия психостимуляторов, сообщил РИАМО психиатр и нарколог Василий Шуров.

В Штатах случилась настоящая катастрофа, связанная с запрещенными веществами. Видео, снятые на улицах американских городов, можно легко принять за кадры из фильма ужасов про нашествие зомби. На них показаны неопрятные бомжеватые люди: те едва волочат конечности и застывают в немыслимых позах.

Причина этого жуткого зрелища — фентониловая эпидемия, накрывшая США. Фентонил — это наркотическое вещество опиоидной группы, имеющее сильное действие и вызывающее мощнейшее привыкание.

Эксперт рассказал, может ли Россия столкнуться с аналогичной «фентониловой проблемой».

«Такое у нас очень редко встречается. Обычно (в России — ред.) метадоновые наркоманы, это опиоидный наркотик, схожий с фентанилом. Он похожим образом нарушает опору и тонус мышц, и люди „зависают“. Фентониловый эпидемии точно не ожидается, другие приоритеты у наркоманов, да и у нарколабораторий в Америке налажено это через мексиканскую границу, у нас все делается дома „на коленке“», — объяснил Шуров.

Нарколог отметил, что ситуация в России тоже тревожная. В стране среди зависимых больше в ходу психостимуляторы, если точнее — запрещенное вещество «альфа пвп», так называемая «соль».

Пользователи Сети, увидев многочисленные видео про таких наркоманов, придумали им лаконичное и очень точное описание: «Солевой устроил дичь». Часто в объектив попадает страдающий зависимостью, который, полностью потеряв человеческий облик, начинает в состоянии психоза бросаться на окружающих.

