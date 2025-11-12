Как понять, что болеешь пневмонией: тревожные симптомы, которые часто игнорируют

Респираторные инфекции могут начинаться похоже — с насморка, слабости, першения в горле. Но именно специфические симптомы позволяют заподозрить воспаление легких. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Во время простуды через 3–5 дней после начала заболевания температура снижается, проходят такие симптомы, как ночная потливость, при которой приходится менять белье, и немотивированная слабость, не позволяющая выполнять привычные действия. При пневмонии улучшение не происходит, держится лихорадка, при минимальной нагрузке появляется одышка — даже подъем по лестнице или путь до кухни вызывает учащенное дыхание», — сказала врач.

Еще один характерный признак — боль в грудной клетке при глубоком вдохе. Кашель при пневмонии может быть как сухим, так и влажным с мокротой, нередко он устойчив к стандартным противокашлевым средствам.

«У пожилых людей и детей пневмония может протекать атипично — без высокой температуры, но с выраженной вялостью и спутанностью сознания. Если температура не спадает в течение 3 дней, появляется одышка и боль в груди, следует немедленно обратиться к врачу. Это поможет вовремя выявить проблему и предотвратить тяжелые осложнения», — добавила врач.

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.