Как отличить полиомиелит от простуды: врач назвал ключевые симптомы болезни

Полиомиелит часто путают с ОРВИ или менингитом, но у болезни есть отличительная особенность — асимметричный вялый паралич без нарушения чувствительности, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Симптомы полиомиелита зависят от формы. Бессимптомная (90–95% случаев) — вирус размножается в кишечнике, человек чувствует себя здоровым, но заразен. Легкая — это лихорадка, головная боль, тошнота, боль в горле — симптомы похожи на ОРВИ или гастроэнтерит. Непаралитическая — тут добавляются менингеальные симптомы (ригидность затылка, светобоязнь) — напоминает серозный менингит», — сказал Неронов.

Он добавил, что есть паралитическая форма: внезапная слабость в конечностях, вялые параличи, асимметрия, снижение или отсутствие сухожильных рефлексов. Может поражаться диафрагма — тогда развивается дыхательная недостаточность.

«Ключевое отличие полиомиелита — асимметричный вялый паралич без нарушения чувствительности, развивающийся на фоне лихорадки. Подтверждение диагноза требует ПЦР-исследования кала или ЦСЖ и серологических тестов. Важно помнить, что полиомиелит — болезнь, которую человечество может и должно искоренить. Но до тех пор, пока вирус существует где-то в мире, он представляет угрозу для всех», — пояснил врач.

Неронов подчеркнул, что единственная надежная защита — вакцинация. Поддержание высокого уровня коллективного иммунитета —общий долг перед детьми и будущими поколениями.

Ежегодно 24 октября во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Это высококонтагиозное инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом, который поражает нервную систему и может вызвать паралич и привести к смерти.

