Избавление от храпа заклеиванием рта: к чему может привести опасный тренд

Ортодонт Радько: заклеивание рта тейпами может привести к гипоксии и аллергии

Распространяется практика фиксировать рот тейпом перед сном, чтобы уменьшить храп. Все это приводит к серьезным рискам для здоровья, рассказала РИАМО заведующая ортодонтическим отделением EUROKAPPA Clinic Виктория Радько.

По словам специалиста, метод основан на предположении, что механическое закрытие рта способствует переходу к носовому дыханию, а значит, якобы уменьшает храп и снижает выраженность сухости во рту. Однако, отмечает врач, научные данные, подтверждающие эффективность такой техники, отсутствуют.

Ограничение дыхания и риск гипоксии

«Главная проблема подобной практики — искусственное препятствие для ротового дыхания. Заклеивание рта не устраняет причину храпа, но при этом ограничивает поступление воздуха. У человека с заложенным носом — из-за ринита, аллергии или других состояний — это может стать фактором ночной гипоксии, приводить к фрагментации сна и выраженной стрессовой реакции организма», — объяснила ортодонт.

Дерматологические реакции и местные осложнения

Врач также обращает внимание на возможные локальные последствия. Кожа вокруг рта отличается высокой чувствительностью, поэтому регулярное воздействие клеевого состава может вызвать раздражение, покраснение, высыпания и аллергические реакции.

Воздействие на челюстно-лицевую систему

Особую настороженность такая методика должна вызывать у пациентов с окклюзионными нарушениями (неправильным прикусом). Фиксация рта в закрытом положении лишает нижнюю челюсть возможности занимать физиологически комфортную позицию, повышает давление на зубные ряды и височно-нижнечелюстной сустав.

«У людей с уже существующими нарушениями окклюзии подобные нагрузки могут усиливать смещение челюсти и способствовать прогрессированию дисфункции ВНЧС», — подчеркнула Радько.

Мышечный гипертонус из-за неестественного положения

Еще один важный аспект связан с работой жевательных и мимических мышц. Во время сна они должны переходить в состояние физиологического расслабления, однако тейп создает механическое сопротивление, вынуждая мышцы сохранять напряжение.

«Рот фиксируется в неестественном положении. Мышцы реагируют компенсаторным спазмом, что утром проявляется болезненностью, ощущением скованности или тяжестью в челюстной области», — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что храп и сухость во рту являются проявлениями различных нарушений — от окклюзионных проблем до хронических воспалительных процессов в носовой полости и слабости мягкого неба. Работа с этими симптомами без понимания их причин может привести к ухудшению состояния.

«Заклеивание рта — это вмешательство в работу дыхательной и челюстно-лицевой систем, и потенциальные последствия зачастую гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд», — резюмировала Радько.

