Из Курской области вернулись подмосковные врачи скорой, помогавшие коллегам

Московская областная станция скорой медицинской помощи оказывает помощь курским коллегам с первого дня вторжения врага на Курщину. Каждые две недели состав командированных подмосковных бригад меняется. На днях прошла очередная ротация: домой вернулись бригады Солнечногорской, Химкинской, Орехово-Зуевской и Волоколамской подстанций, на работу в Курск отправились медики из Люберец, Раменского, Ногинска и Щелкова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Курской области наши бригады работают с перерывом на короткий ночной сон. Работа «скорой» в Московской области и в Курской особо не отличается: обслуживаем экстренные и неотложные вызовы. Вызовов много. Помощь курянам оказывается в полном объеме. Мы готовы работать там столько, сколько потребуется», — комментирует начальник оперативного отдела Московской областной станции скорой медицинской помощи Алексей Сульдин.

В Курской области постоянно находятся четыре подмосковные бригады скорой помощи: врачебная и три фельдшерских. Для координации их взаимодействия с Курской скорой помощью каждую дежурную смену сопровождает куратор из числа руководителей или старших врачей подмосковной скорой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.