Инста-лицо: врач прокомментировал популярные пластические операции

Врач Алексанян: даже довольно простые операции могут выполнять небрежно

Доктор медицинских наук, профессор и эксперт по ринопластике Тигран Алексанян рассказал, какие пластические операции требуют тщательного подхода, а также об ошибках пациентов, решившихся на подобные вмешательства, сообщает RuNews24.ru .

Хотя в большинстве профильных клиник предлагаются малоинвазивные процедуры, блефаропластика, ринопластика и другие хирургические вмешательства, это вовсе не гарантирует, что операция пройдет без осложнений и будет выполнена исправно, отметил врач.

«Даже довольно простые операции в руках неквалифицированных врачей могут быть выполнены небрежно, по шаблону, с последующими осложнениями и необходимостью делать повторную пластику», — подчеркнул Алексанян.

По его словам, пациентам следует намного более тщательно подходить к выбору клиники, хирурга и доверять лишь проверенным отзывам от реальных людей.

Алексанян поделился, что опытный хирург вправе отказать в проведении операции, если придет к выводу, что она не является оптимальным решением для пациента, не улучшит его внешний вид и негативно скажется на его индивидуальности.

Хирурги не поддерживают идею проведения операций, основываясь на фотографиях, обработанных фильтрами. Тем не менее они считают, что такой подход более целесообразен, чем ориентирование на фото знаменитостей.

В первую очередь, запрос на хирургическое вмешательство должен быть обоснованным и как можно более реалистичным, отметил Алексанян.

Если после хирургического вмешательства остаются заметные следы, об успешности результата говорить не стоит. Лицо, напоминающее маску и использующее все актуальные модные направления, вряд ли сможет выглядеть привлекательно, считает врач.