Инновационная разработка: в РФ появилась уникальная зубная паста
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В Университете РОСБИОТЕХ на кафедре биотехнологии и биоорганического синтеза представили уникальную разработку: инновационную зубную пасту с мультиэнзимным комплексом ферментов, сообщает Газета.ru.
Опытно-промышленную партию выпустили на фабрике «Свобода», в продаже новый продукт появится ориентировочно в марте 2025 года.
Уникальность состава пасты — в использовании абразива с низким повреждающим действием на эмаль и десны и мягкого ПАВа на растительной основе, который будет способствовать образованию приятной пены, и натурального структурообразователя.
Пасту можно будет использовать для профилактики и лечения пародонтита и стоматита, всех форм гингвита и других воспалительных процессов в полости рта. Также она способствует ускорению процесса регенерации слизистой, заживлению ран и микротравм, а также устранению кровоточивости десен.