Инновационная разработка: в РФ появилась уникальная зубная паста

В России появилась паста для лечения стоматита и пародонтита

В Университете РОСБИОТЕХ на кафедре биотехнологии и биоорганического синтеза представили уникальную разработку: инновационную зубную пасту с мультиэнзимным комплексом ферментов, сообщает Газета.ru .

Опытно-промышленную партию выпустили на фабрике «Свобода», в продаже новый продукт появится ориентировочно в марте 2025 года.

Уникальность состава пасты — в использовании абразива с низким повреждающим действием на эмаль и десны и мягкого ПАВа на растительной основе, который будет способствовать образованию приятной пены, и натурального структурообразователя.

Пасту можно будет использовать для профилактики и лечения пародонтита и стоматита, всех форм гингвита и других воспалительных процессов в полости рта. Также она способствует ускорению процесса регенерации слизистой, заживлению ран и микротравм, а также устранению кровоточивости десен.