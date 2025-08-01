Инфекционное отделение Домодедовской больницы открыли после ремонта

После текущего ремонта было открыто инфекционное отделение Домодедовской больницы по адресу: Домодедово, ул. Пирогова, д. 9/9. Оно рассчитано на 70 коек.

Рабочие привели помещение в соответствие с современными санитарными нормами и правилами. Так, там были отремонтированы боксы, где установили передаточные окна с ультрафиолетовым облучением.

Инфекционное отделение предназначено для приема пациентов с особо опасными инфекциями. Оно играет важную роль в предотвращении распространения таких заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.