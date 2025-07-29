Инфекции и риск онкологии: чем опасно курение кальяна

Кальян создает влажную среду, где активно размножаются бактерии, вирусы и грибки, которые вызывают заболевания дыхательных путей, ослабляют иммунитет и способствуют онкологическим процессам. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Популярность кальяна продолжает расти: его курят не только в заведениях, но и дома, часто — в компаниях. При этом у многих сохраняется ощущение относительной безопасности — дым фильтруется через воду, табак кажется «легким», а сам процесс выглядит безобидно. Но на деле кальян может быть не менее вреден, чем сигареты — как с точки зрения инфекционной угрозы, так и в контексте хронических и онкологических заболеваний.

«Совместное использование кальяна значительно повышает вероятность передачи инфекций. Если в компании есть человек со скрытым заболеванием дыхательных путей, микробы из его ротоглотки и миндалин попадают в общую влажную среду кальяна — в трубки и колбу — и легко заражают других, кто пользуется этим прибором. Особенно устойчивыми и опасными являются микобактерии туберкулеза, которые выживают даже после тщательного промывания колбы и трубок или обработки в посудомоечной машине. Уничтожение микобактерий требует высоких температур, ионизирующего излучения или дезинфекции хлорсодержащими средствами. Без такой процедуры кальян остается потенциально опасным», — сказала Сережина.

Благодаря влажной среде кальяна может распространяться кокковая флора — стафилококки и стрептококки, а также грибки рода кандида, которые постоянно обитают в ротовой полости. Существует риск передачи различных вирусов, включая вирусы герпеса и респираторные инфекции. Особую опасность представляют атипичные возбудители пневмонии — Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae, которые часто протекают бессимптомно, но легко передаются окружающим.

Влажная среда кальяна способствует распространению микроорганизмов, включая актиномицеты, способные провоцировать онкологические процессы. Попадая из кальяна через ротоглотку на миндалины, актиномицеты проникают через лимфатические пути в лимфоузлы и бронхи, что может привести к развитию онкологических заболеваний. На первых этапах эти изменения протекают бессимптомно.

Как снизить риски?

«Для снижения рисков инфицирования кальян должен быть только личным предметом — наравне с зубной щеткой или расческой. Но даже в этом случае курильщик подвергает себя опасности. С учетом всех рисков лучше совсем отказаться от курения», — отметила врач.

Если после совместного курения кальяна появляется кашель, боль в горле, повышается температура, рекомендуется провести дифференциальную ПЦР-диагностику инфекций верхних дыхательных путей — мазок из носо- и ротоглотки поможет точно определить возбудителей и подобрать таргетную терапию.