Иммунолог рассказала о пищевой аллергии и причинах ее появления

Пищевая аллергия — это реакция иммунной системы на определенные продукты питания. Когда человек с пищевой аллергией съедает аллерген (продукт, на который у него аллергия), его иммунная система ошибочно воспринимает его как угрозу, рассказала РИАМО врач-аллерголог-иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Юлия Радчик.

По ее словам, попадание аллергена в организм вызывает выброс гистамина и других химических веществ, что приводит к различным симптомам. Проявления пищевой аллергии включает кожные реакции (сыпь, крапивница, зуд), проблемы с дыханием (затрудненное или свистящее дыхание), желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея). Есть и более серьезные симптомы.

«Например, анафилаксия — тяжелая, потенциально угрожающая жизни реакция, требующая немедленной медицинской помощи», — отметила Радчик.

Причиной пищевой аллергии может быть генетическая предрасположенность. Если у одного или обоих родителей есть аллергии, вероятность их возникновения у детей выше.

Еще одна причина — иммунная система. У некоторых людей она реагирует на определенные белки в пище как на опасные вещества. Также специалисты считают катализатором возникновения аллергии ранее введение пищи.

«Некоторые исследования показывают, что слишком раннее или позднее введение определенных продуктов может увеличить риск развития аллергий», — заключила эксперт.