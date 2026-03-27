Иммунолог рассказал, какие вещества в меде вызывают аллергию

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал, что аллергию могут вызывать нектар, пыльца, ферменты пчел и примеси в составе меда, сообщает RT .

Он заявил, что мед относится к числу наиболее аллергенных продуктов.

«Что может вызвать аллергию? В первую очередь сам цветочный нектар. При этом мед, собранный с разных растений и в разное время года, может по-разному действовать на аллергиков», — рассказал он.

По словам специалиста, на один сорт меда возможна сильная реакция, а на другой она может отсутствовать.

Болибок добавил, что аллергию способны вызывать зерна пыльцы, попадающие в мед, а также ферменты пищеварительного аппарата пчел. В частности, пчелиная диастаза является чужеродным белком.

Кроме того, в продукт может попасть пчелиный яд, если улей подвергался нападению вредителей.

«Аллергическую реакцию может провоцировать и примесь прополиса — пчелиного клея. Это смолистые вещества, которые пчелы собирают для герметизации и дезинфекции улья. И в меде могут встречаться фрагменты тел и эпителий как самих пчел, так и паразитов в улье», — заключил он.

