Имиджевая пластика: хирург раскрыла секрет, как помолодеть незаметно

Мода на одинаковые лица уходит в прошлое — ей на смену пришел новый тренд — имиджевая пластика. Пластический хирург Любовь Гауэр объяснила, что это такое и какие операции используются для того, чтобы помолодеть незаметно, сообщает «Вечерняя Москва».

Имиджевая пластика — это определенный набор операций, которые позволяют выглядеть моложе и при этом сохранить индивидуальность. При этом используются наиболее щадящие методы хирургических вмешательств, а реабилитация занимает минимум времени, объяснила врач.

В число таких методов входит, например, эндоскопическая подтяжка лба, блефаропластика (подтяжка век), чек-лифтинг (подтяжка щек и скул), а также платизмопластика для красивой линии подбородка и шеи. При этом вместо филлеров применяется метод восполнения объемов собственным жиром.

Как отмечает хирург, все эти операции направлены на омоложение без изменения внешности, а также они универсальны, то есть подходят и мужчинам, и женщинам.