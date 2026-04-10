Игра со смертью: почему тренировать иммунитет к пыльце самостоятельно опасно

Тренировать иммунитет к пыльце без традиционной аллерген-специфической терапии невозможно, а попытки сделать это самостоятельно смертельно опасны. Аллергия — это не слабость иммунитета, а его агрессивная ошибка. Организм ошибочно распознает безобидный белок березы или амброзии как угрозу, сообщил РИАМО врач-терапевт Максим Лавров.

«Самый частый миф — регулярное поедание пчелиной пыльцы или меда ради привыкания. Это абсолютная рулетка. В меде преобладает пыльца цветов, опыляемых насекомыми, тогда как истинную аллергию вызывает пыльца ветроопыляемых растений», — сказал врач.

Концентрация антигена в народных средствах непредсказуема: вместо плавного привыкания вы легко спровоцируете отек Квинке или анафилаксию прямо за столом.

«Частые прогулки в пик цветения тоже не работают как закаливание. Постоянная атака слизистых лишь усугубляет воспаление, превращая банальный ринит в тяжелую бронхиальную астму. Единственный доказанный метод переобучить иммунную систему — это АСИТ с очищенными препаратами в точных дозах. Все остальные способы — игра со смертью», — добавил Лавров.

