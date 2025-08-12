Хондроз в 10 лет: как портит здоровье неправильно подобранный школьный рюкзак

Врач травматолог-ортопед детской поликлиники № 3 Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю. А. Атаманова Дмитрий Брыксин рассказал о возможных проблемах со здоровьем у ребенка из-за неправильного выбора рюкзака в школу, сообщает Ciбдепо .

«Во-первых, неправильно подобранный рюкзак, однолямочный, например, может привести к перекосу позвоночника в одну сторону, соответственно, будет формироваться сколиоз. Если же мы берем как раз высокий рюкзак, выше, чем надо, соответственно основная нагрузка учебников будет происходить на поясничный отдел позвоночника. Поясница будет продавливается вперед», — предупредил травматолог.

Еще это чревато началом воспалительных процессов в позвоночнике, то есть острому развитию хондроза. Сейчас этот недуг уже начинается в 12 лет и даже раньше. Основными средствами профилактики являются активный образ жизни и верно подобранный рюкзак.

Также врач поделился, что необходимо выбирать рюкзаки со специальными ортопедическими прокладками, которые уменьшают нагрузку на одну точку спины, тем самым распределяя ее по всей спине равномерно. Высота рюкзака должна быть на уровне плеч, а низ — на уровне грудного отдела позвоночника. В добавок эксперт напомнил, что согласно СанПин 2.4.2.2821-10 вес рюкзака в снаряженном состоянии не должен превышать 10% собственного веса ребенка.

Часто возникает вопрос, чем ранец отличается от рюкзака. Как отметил Брыксин, ранец имеет жесткую ортопедическую спинку и широкие лямки. Такие виды виды рюкзака отлично подходят для переноски школьных принадлежностей и гарантируют здоровье спины у ребенка, так как за счет ортопедической спинки вес распределяется равномерно по спине, не допуская ее искривления.

Что касается лямок, их ширина не должна быть меньше 4,5-5 см, они должны иметь мягкие подушечки и возможность регулирования по длине, чтобы рюкзак можно было легко надевать и на летнюю, и на зимнюю одежду.

Еще одной важной деталью является то, что внутри ранец должен быть жесткий, чтобы учебники и тетради были равномерно распределены внутри, тем самым ребенка не будет косить из стороны в сторону, подытожил Брыксин.