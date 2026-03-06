Хочу голливудскую улыбку: домашнее отбеливание зубов отнимет здоровье и деньги

«Отбелить зубы самостоятельно — можно. Сейчас на маркетплейсах продаются различные домашние системы отбеливания, и они дают неплохой визуальный эффект. Но здесь нужно понимать простую вещь: за все приходится платить», — сказал Матюхин.

Он добавил, что такое отбеливание часто приводит к повышенной чувствительности зубов.

«Поэтому, отвечая на вопрос об опасности, я бы сказал так: эффект вы получите, но будьте готовы к последствиям в виде дискомфорта», — отметил стоматолог.

В 2026 году стоматологические услуги снова заметно подорожали. Средний рост цен на лечение зубов в России уже составил около 15–30% по сравнению с предыдущими годами. В крупных городах и частных клиниках отдельные процедуры могут подорожать до 50% уже в этом году.

Международный день зубного врача отмечается 6 марта каждого года. Этот день посвящен осознанию важности стоматологии и роли стоматологов в поддержании здоровья полости рта.

