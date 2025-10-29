Хна поможет вылечить фиброз: медики обнаружили новый метод борьбы с болезнью

Исследователи Осакского городского университета обнаружили перспективное средство против фиброза — серьезной патологии, которая приводит к образованию рубцовой ткани в печени. Эффективным оружием оказался натуральный краситель Lawsone, который добывают из растения хна, сообщает «Царьград» со ссылкой на Biomedicine & Pharmacotherapy.

Японские медики установили, что обнаруженное соединение обладает двойным действием. Оно блокирует дальнейшее формирование рубцов и восстанавливает поврежденные участки печени.

Ученые выяснили, что активное вещество из хны способно подавлять работу звездчатых клеток печени, которые становятся главной причиной развития фиброза. Обычно эти клетки поддерживают нормальное состояние органа, однако при различных повреждениях они активизируются и начинают производить избыточное количество коллагена, образуя рубцовую ткань. Пигмент Lawsone, содержащийся в хне, блокирует чрезмерную активность таких клеток.

Стоит напомнить, что фиброз печени развивается не только на фоне злоупотребления алкоголем. Его причинами также становятся избыточный вес и вирусные формы гепатита. При этом заболевании здоровая ткань органа постепенно отмирает, замещаясь плотной соединительной тканью. Без лечения это состояние может перерасти в цирроз, онкологическое заболевание или привести к полной утрате функций печени. До настоящего времени действенных препаратов против фиброза не существовало.

Опыты на лабораторных грызунах показали эффективность методики. У подопытных животных после терапии зафиксировали уменьшение показателей фиброза и увеличение количества цитоглобина — протеина, свидетельствующего о регенерации и нормальном состоянии клеток.

Разработка японских исследователей после успешного прохождения всех необходимых клинических проверок способна стать революционной терапией мирового масштаба. Впервые появится возможность не только поддерживать стабильное состояние больного органа, но и добиваться реального восстановления поврежденных тканей печени.

