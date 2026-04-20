Хирурги Подольской детской больницы спасли подростка от трихобезоара

В Подольской детской больнице хирурги успешно прооперировали двенадцатилетнюю девочку с редкой патологией. Диагноз, поставленный гастроэнтерологами медучреждения, оказался шокирующим: две трети желудка пациентки занимал трихобезоар — плотный конгломерат из спутанных волос.

Несколько месяцев ребенок терял вес, избегал еды и испытывал тяжесть после каждого приема пищи. Родители подозревали стресс или гастрит, однако специалисты Подольской детской больницы провели эндоскопическое исследование — так называемую ФЭГДС (пациент проглатывает тонкий зонд с видеокамерой) — и выявили истинную причину.

Проглоченные волосы не перевариваются, со временем спрессовываются в камень, блокируют прохождение пищи, растягивают стенки желудка и ведут к истощению.

Хирург Подольской детской больницы Алиса Королева вместе с коллегами выполнила верхнесрединную лапаротомию — аккуратный разрез по средней линии живота для хорошего обзора и минимальной травмы мышц.

Затем хирурги вскрыли стенку желудка (гастротомию) и извлекли инородное тело, которое успело слежаться в точный слепок полости. На вторые сутки девочку перевели из реанимации в палату. Она начала пить самостоятельно, а еще через день-два нормальное питание полностью восстановилось.

Детские анестезиологи подобрали щадящий наркоз, реаниматологи обеспечили быстрое восстановление.