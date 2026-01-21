Хирург сравнил острый панкреатит с аварией на Чернобыльской АЭС
Руководитель 5-го хирургического отделения НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Евгений Батиг объяснил, почему внезапную боль в брюшной полости нельзя оставлять без внимания. По его словам, резкая боль может оказаться острым панкреатитом, при котором пациенту нужна срочная помощь медиков, сообщает газета «Петербургский дневник».
По словам Батига, острый панкреатит — это критическое состояние. Это резкое воспаление и повреждение поджелудочной железы, вызванное различными причинами: употребление алкоголя, высококалорийная пища (жирная, жареная) или наличие желчнокаменной болезни.
Врач отметил, что часто сравнивает процессы, происходящие в поджелудочной железе, с техногенной катастрофой на химическом предприятии или на Чернобыльской АЭС. Повреждение структуры железы само по себе несет негативные последствия, нарушая ее нормальное функционирование и анатомическое строение. Однако наиболее опасным при панкреатите является поражение близлежащих тканей и органов. Подобно зоне поражения при химической аварии, чем шире эта зона, тем тяжелее протекает болезнь.
Поджелудочная железа вырабатывает ферменты, необходимые для расщепления белков, жиров и углеводов. При их высвобождении из железы происходит разрушение окружающих тканей. Это и представляет собой основную сложность для хирургического вмешательства.
Если острая боль в животе не утихает в течение получаса, по словам врача, не следует принимать никаких лекарств, кроме спазмолитиков. Применение анальгетиков нежелательно, так как это может исказить клиническую картину. Двумя основными факторами, приводящими к развитию острого панкреатита, являются злоупотребление алкоголем в сочетании с неправильным питанием и желчнокаменная болезнь.
Панкреатит, вызванный желчнокаменной болезнью, является наиболее благоприятным в плане лечения. Приступ желчнокаменной болезни, вызывающий острый панкреатит, настолько сильный, что пациенты немедленно обращаются за медицинской помощью в первые часы заболевания. Боль выполняет важную функцию, сигнализируя о наличии проблемы.
