Хирург сравнил острый панкреатит с аварией на Чернобыльской АЭС

Руководитель 5-го хирургического отделения НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Евгений Батиг объяснил, почему внезапную боль в брюшной полости нельзя оставлять без внимания. По его словам, резкая боль может оказаться острым панкреатитом, при котором пациенту нужна срочная помощь медиков, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам Батига, острый панкреатит — это критическое состояние. Это резкое воспаление и повреждение поджелудочной железы, вызванное различными причинами: употребление алкоголя, высококалорийная пища (жирная, жареная) или наличие желчнокаменной болезни.

Врач отметил, что часто сравнивает процессы, происходящие в поджелудочной железе, с техногенной катастрофой на химическом предприятии или на Чернобыльской АЭС. Повреждение структуры железы само по себе несет негативные последствия, нарушая ее нормальное функционирование и анатомическое строение. Однако наиболее опасным при панкреатите является поражение близлежащих тканей и органов. Подобно зоне поражения при химической аварии, чем шире эта зона, тем тяжелее протекает болезнь.

Поджелудочная железа вырабатывает ферменты, необходимые для расщепления белков, жиров и углеводов. При их высвобождении из железы происходит разрушение окружающих тканей. Это и представляет собой основную сложность для хирургического вмешательства.

Если острая боль в животе не утихает в течение получаса, по словам врача, не следует принимать никаких лекарств, кроме спазмолитиков. Применение анальгетиков нежелательно, так как это может исказить клиническую картину. Двумя основными факторами, приводящими к развитию острого панкреатита, являются злоупотребление алкоголем в сочетании с неправильным питанием и желчнокаменная болезнь.

Панкреатит, вызванный желчнокаменной болезнью, является наиболее благоприятным в плане лечения. Приступ желчнокаменной болезни, вызывающий острый панкреатит, настолько сильный, что пациенты немедленно обращаются за медицинской помощью в первые часы заболевания. Боль выполняет важную функцию, сигнализируя о наличии проблемы.

