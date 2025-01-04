Хирург Решетняк рассказала россиянам о пользе ретинола для кожи

Пластический хирург Оксана Решетняк из клиники «Семейная» поделилась экспертным мнением о феномене ретинола в современной косметологии и рассказала, как правильно его применять, сообщает «Вечерняя Москва».

Этот уникальный компонент, являющийся частью семейства ретиноидов и происходящий от витамина А, произвел настоящую революцию в сфере ухода за кожей. Его способность трансформировать кожу изнутри, работая на молекулярном уровне, сделала его настоящей звездой beauty-индустрии. Благодаря впечатляющим результатам в решении таких проблем, как старение кожи, угревая сыпь и нарушения пигментации, ретинол по праву считается одним из самых действенных косметологических ингредиентов современности.

Если человек мечтает о безупречной коже, то ретинол может стать незаменимым помощником. Это мощное средство особенно эффективно справляется с двумя распространенными проблемами, подчеркивает Решетник. Специалист рекомендует перед тем, как принять решение, применять ретинол или нет, проконсультироваться с компетентным специалистом.

Главное свойство ретинола — это способность ускорять регенерацию клеток эпидермиса. При регулярном использовании этого компонента происходит активное обновление кожного покрова, что способствует улучшению общего состояния кожи, ее текстуры и внешнего вида. В результате уменьшается выраженность морщин и пигментных пятен.

«Важно помнить, что ретинол может быть не таким подходящим для людей с очень чувствительной кожей, так как его использование может вызвать покраснение и сухость», — отметила врач.