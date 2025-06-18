Готовим дома: как сделанная собственноручно еда снижает риск заболеваний?

«Если готовить еду дома, намного проще контролировать состав блюда — содержание в нем соли, сахара, жира. Легче отслеживать качество и свежесть ингредиентов. В промышленных условиях добавляют консерванты, усилители вкуса, ароматизаторы и стабилизаторы — так продукт дольше хранится и становится вкуснее, но не полезнее», — сказала Зубова.

Кроме того, такие продукты зачастую содержат мало клетчатки и витаминов, зато много быстрых углеводов и насыщенных жиров.

«Поэтому даже при одинаковой калорийности тарелка домашней гречки с овощами и котлетой из курицы будет гораздо полезнее, чем лапша из пакетика или разогретый бургер. Если регулярно есть готовую еду, фастфуд и полуфабрикаты, повышается риск ожирения, гипертонии, сахарного диабета 2 типа, заболеваний сердца и сосудов», — предупредила врач.

18 июня отмечается День устойчивой гастрономии. Гастрономия — элемент культурного самовыражения, который связан с привнесением разнообразия в мир. Идея праздника заключается в том, что все цивилизации и культуры могут поспособствовать устойчивому развитию мира.

День устойчивой гастрономии призван обратить внимание на важность этого понятия. Устойчивая гастрономия важна для развития за счет повышения продовольственной безопасности, ускорения с/х развития, сохранения биоразнообразия, обеспечения устойчивого производства продовольствия.