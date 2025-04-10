Гормоны и авитаминоз: психолог рассказал о причинах весеннего обострения

Психотерапевт Евгений Фомин объяснил феномен весеннего обострения: он связан с выработкой гормонов и нейромедиаторов, а еще авитаминозом, сообщает «Вечерняя Москва».

«Это может быть физиологическая причина. После окончания зимы организм теряет ресурсы (витамины, микроэлементы), и ему сложнее бороться со стрессовыми ситуациями и другими психологическими расстройствами», — сказал доктор.

По его словам, влияют на состояние и настроение человека в весенние месяцы и эндогенные психические расстройства: депрессия, шизофрения или биполярное расстройство. Это касается как мужчин, так и женщин.

Распознать весеннее обострение со стороны можно по нетипичному поведению человека: он может стать более раздражительным или агрессивным, замкнутым и угрюмым.

Среди других признаков — дополнительные суетливость и напряженность, заключил психотерапевт.