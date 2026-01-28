Гной, свищи и рубцы: если не мыть подмышки, можно заработать страшную болезнь

Плохой уход за кожей подмышек может стать триггером тяжелого хронического заболевания, при котором формируются глубокие воспаленные узлы и свищи, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«При самом неблагоприятном сценарии, особенно у людей с наследственной предрасположенностью, плохая гигиена становится одним из триггеров хронического заболевания — гнойного гидраденита», — сказала Филева.

Она подчеркнула, что это уже не единичные гнойники, а формирование глубоких, постоянно воспаленных узлов и свищей под кожей, которые плохо поддаются лечению и могут оставлять после себя рубцы.

«Кожа в подмышечных впадинах тонкая и особенно уязвимая. Хроническое воспаление в этой области приводит к потемнению кожи (гиперпигментации) и ее утолщению. Она становится грубой и бугристой», — рассказала дерматолог.

