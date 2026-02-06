Главный психиатр Крыма рассказала о цифровых зависимостях и новых методах терапии

Главный психиатр Крыма, доктор медицинских наук, главврач Евпаторийского психоневрологического диспансера Тамара Ветрила рассказала, что среди подростков и взрослых растет число случаев цифровых зависимостей, а также о современных подходах к лечению психических расстройств, сообщает «Крымская газета» .

По ее словам, в последние годы специалисты все чаще сталкиваются с депрессивными и тревожными расстройствами, паническими атаками и стрессовыми состояниями. Особую тревогу вызывает рост игровой и интернет-зависимости среди подростков. Такие зависимости формируются под влиянием соцсетей, онлайн-игр и постоянного информпотока.

Психиатр подчеркнула, что цифровые технологии меняют поведение людей: исчезает привычка к глубокому познанию, а информация усваивается поверхностно. Это приводит к снижению когнитивных способностей, в том числе у подростков, которые испытывают трудности даже с простыми математическими задачами. Зависимость может проявляться не только в играх, но и в онлайн-покупках и биржевой торговле.

Врач отметила, что лечение психических расстройств становится более эффективным благодаря новым препаратам и комплексному подходу, сочетающему медикаментозную терапию и психотерапию.

Ветрила рассказала еще и о применении цифровых терапевтических средств и виртуальной реальности для лечения фобий и тревожных состояний. Она подчеркнула важность поддержки семьи и живого общения, предостерегла от самостоятельной постановки диагнозов по информации из Сети.

Психиатр посоветовала родителям ограничивать использование гаджетов у детей, развивать у них моторику и навыки общения. Ветрила напомнила, что своевременное обращение к специалисту и поддержка близких помогают справиться с психическими трудностями и вернуться к полноценной жизни.

