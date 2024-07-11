Главный нарколог Подмосковья рассказал, как алкоголь может вызвать онкологию

Спиртные напитки угнетают иммунитет. А это может привести к развитию онкологических и аутоиммунных заболеваний. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин назвал факторы, способствующие развитию онкологии у человека, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Иммунная система защищает нас от вирусных и бактериальных инфекций, которые могут инициировать развитие опухоли, а также опознает и убивает опухолевые клетки. Все знают, что при употреблении любого алкоголя повреждаются клетки печени, поджелудочной железы, головного мозга и других органов. В результате нарушается синтез иммуноглобулинов, что в свою очередь приводит к падению иммунитета и человек становится беззащитным не только перед вирусами и бактериями, но и не может сопротивляться развитию онкологических и аутоиммунных заболеваний. Хотелось бы отметить, что при ослабленном иммунитете увеличивается и риск развития туберкулеза», — уточнил Холдин.

Специалист добавил, что даже однократное употребление алкоголя на несколько дней «выбивает из колеи» организм, и ему нужно время для восстановления.

Холдин также напомнил, что безопасной дозы спиртных напитков не существует.

Сейчас проходит неделя сохранения иммунной системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.