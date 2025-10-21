Гинеколог предостерегла от лечения цистита «бабушкиными» методами

Попытки справиться с циститом при помощи народных методов нередко оказываются неэффективными и даже могут нанести вред здоровью. Об этом РИАМО сообщила уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина.

По словам специалиста, чаще всего цистит вызывается бактериальной инфекцией, однако встречаются и другие причины заболевания — вирусные и грибковые инфекции, аллергические реакции или химическое раздражение. И лечить цистит необходимо исключительно под наблюдением врача, поскольку домашние способы, такие как травяные отвары или компрессы, не устраняют источник воспаления и, в лучшем случае, оказываются неэффективны.

«Важно понимать, что, если воспаление вызвано бактериями, требуется курс антибиотиков. Без адекватного лечения заболевание может перейти в хроническую форму», — отметила Калинина.

Кроме того, по словам врача, при отсутствии своевременной терапии инфекция может распространиться на почки и вызвать пиелонефрит — тяжелое и потенциально опасное для жизни осложнение.

К тому же, бесконтрольное использование трав или других средств народной медицины способно привести к аллергическим реакциям или побочных эффектам, особенно при индивидуальной непереносимости компонентов.

«В случаях, когда цистит вызван вирусами или грибками, народные средства также не помогут. Без профессиональной медицинской помощи воспаление может только усилиться. Домашние методы способны на время уменьшить проявления болезни, но не устраняют ее причину — и тогда симптомы возвращаются, а процесс прогрессирует», — подчеркнула врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.