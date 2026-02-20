Гинеколог назвала 3 группы риска при планировании беременности после 35 лет

После 35 лет риски при планировании беременности действительно увеличиваются, и речь идет не только о возрасте как таковом, сообщила РИАМО врач-акушер-гинеколог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Ольга Тимина.

«После 35-ти риски родов действительно возрастают, и их можно разделить на три основные группы. Первая — инфекционная нагрузка. С увеличением числа половых партнеров растет риск инфицирования не только классическими ИППП (хламидиоз, микоплазмоз и прочие), но и вирусами — герпеса, папилломы человека. А ВПЧ сегодня играет очень значимую роль в репродукции», — предупредила Тимина.

Она пояснила, что эти инфекции вызывают воспаление в придатках и в эндометрии. Отсюда возникают хронический эндометрит, так называемый «тонкий эндометрий» — состояние, которое очень долго и трудно лечится при планировании беременности.

«Вторая группа — хронические заболевания. К 30-35 годам у женщины накапливается целый букет: общесоматические (эндокринные, желудочно-кишечные) и гинекологические. Именно в этом возрасте чаще выявляются миомы матки, лейомиомы, эндометриоз тела матки и придатков. Все это может осложнять наступление и вынашивание беременности», — рассказала врач.

Тимина уточнила, что третья группа — то, о чем говорят репродуктологи. После 35 лет катастрофически, в два раза, падает качество ооцитов.

«Одновременно снижается овариальный резерв — запас яйцеклеток, заложенный еще внутриутробно. Он не безграничен, и к 35 годам его истощение становится критическим. Это нужно учитывать, планируя беременность в более позднем возрасте», — подчеркнула акушер.

