Гинеколог Климова объяснила, какое нижнее белье по-настоящему безопасно

Тесные фасоны, синтетика и стринги нарушают микрофлору и создают «парниковый эффект», тогда как простое хлопковое белье остается самым здоровым выбором для ежедневной носки, рассказала в беседе с РИАМО врач-акушер-гинеколог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Юлия Климова.

«Главное правило — белье должно быть из натуральной, качественной ткани. Идеальный вариант — хлопок в области ластовицы (промежности), так как это самый гигроскопичный и дышащий материал», – сказала Климова.

Она отметила, что среди основных требований к безопасному белью – это материал. Натуральные ткани (хлопок, лен, бамбук), особенно в критической зоне. Кружева и синтетика допустимы как декоративные элементы, но не в качестве основного материала, соприкасающегося с кожей.

«Покрой должен быть удобный, не стягивающий и не врезающийся. Белье не должно чрезмерно обтягивать или давить. Естественно, должна поддерживаться чистота, то есть свежее, регулярно меняемое (белье – ред.). Также стоит отказаться от стрингов. Для ежедневной носки они не подходят. Их можно рассматривать только как крайне редкий аксессуар на несколько часов», – отметила гинеколог.

Климова резюмировала, что здоровье интимной зоны требует комфортного микроклимата.

«Мех, синтетика и тесные стринги его разрушают. Лучшая инвестиция в свое благополучие — это простое, качественное хлопковое белье, которое обеспечивает сухость, дыхание кожи и защищает естественную микрофлору. Мода не должна идти вразрез с физиологией», – заключила специалист.