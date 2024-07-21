Гастроэнтеролог рассказал, почему после отравления нужно пройти обследование

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что наиболее частыми причинами пищевых отравлений являются бактериальные или вирусные инфекции, которые могут приводить к серьезным повреждениям кишечника, сообщает радио Sputnik .

«Инфекции попадают в кишечник и вызывают там постепенное или достаточно быстрое ухудшение состояния, клетки погибают. Идет последовательная смена стадий: сначала возникает маленькое повреждение, потом больше, потом сильное повреждение, появляются кровоизлияния, эрозии, язвы», — сказал Вялов.

Он подчеркнул, что кишечную инфекцию необходимо полностью вылечить. Вредоносные микробы продолжают действовать на нервы, расположенные внутри органа. От токсического воздействия кишечник остается на долгое время высокочувствительным.

Гастроэнтеролог добавил, что через неделю после пищевого отравления следует сдать анализ кала. Так, специалист сможет увидеть наличие воспалений или вредоносных бактерий, а затем назначить лечение.

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