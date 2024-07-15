Диетолог рассказала об опасности каш быстрого приготовления

Гастроэнтеролог-диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова заявила, что в кашах быстрого приготовления содержится много сахара. Для диабетиков или худеющих это — не самый полезный продукт, сообщает NEWS.ru .

«Сама фраза „быстрого приготовления“ уже говорит о том, что это обработанный продукт. Каши, которые вы варите сами, более натуральные и более питательные», — уточнила специалист.

Кроме того, в таких блюдах содержится недостаточно клетчатки, особенно по сравнению с натуральными кашами. Хлопья специально дополнительно обрабатывают для быстрого разбухания и приготовления, они также приносят меньше пользы организму.

Ранее врач-терапевт Зарема Тен рассказывала, кому стоит отказаться от шоколада. По словам эксперта, эта сладость не будет полезна людям, страдающим от диабета, и кормящим мамам.