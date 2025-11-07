Гастроэнтеролог Кашух развеяла миф о «вреде пропущенного завтрака»

Желудок здорового человека защищен от кислоты, а интервальное голодание может даже пойти на пользу, но есть ситуации, когда завтрак опасен «натощак», сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Раньше считалось, что пропускать завтрак вредно: якобы кислоты, которые желудок вырабатывает для переваривания пищи, при длительном голодании могут повреждать слизистую оболочку ЖКТ. На самом деле у здорового человека желудок защищен слизисто-бикарбонатным барьером, который поддерживает нормальный pH и защищает ткани от излишней кислотности», – сказала эксперт.

Она отметила, что тем не менее, при диспепсических расстройствах, язвенной болезни длительные интервалы между приемами пищи действительно могут вызывать жжение и тошноту.

«Последние исследования показывают, что для здоровых людей утренний отказ от еды, например, в рамках интервального голодания, обычно не вреден, и может даже улучшать общее состояние организма: повышается чувствительность к инсулину, снижается общий дневной калораж, а организм начинает использовать собственные жировые запасы в качестве энергии. Но это работает только при условии, что нет компенсаторного переедания позже в течение дня, а человек не испытывает сильного стресса, раздражительности, ухудшения концентрации», – рассказала врач.

Кашух уточнила, что при низком давлении, диабете, анемии, хронических болезнях ЖКТ, а также во время беременности, пропускать завтрак не стоит.