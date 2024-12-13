Гастроэнтеролог Белоусов: чай натощак пить опасно

Некоторые чаи, особенно крепкие черные или зеленые, могут раздражать слизистую желудка, что может вызвать дискомфорт или даже боли, если пить их натощак, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

15 декабря будет отмечаться День чая. В этот день в 1773 году приняли мировую декларацию прав работников чайной индустрии. При этом ООН установил еще один праздник, посвященный напитку, — Международный день чая, который отмечается 21 мая.

«Чай, в частности, содержащий кофеин, может также стимулировать выделение кислоты, что нежелательно для чувствительных желудков. Рекомендуется выпивать чай после еды, чтобы минимизировать риск возникновения негативных реакций со стороны пищеварительной системы», — сказал Белоусов.

Он уточнил, что особую осторожность стоит проявлять с чаями для похудения или очищения: в их составе часто встречаются травы или экстракты, которые агрессивны для желудка.

«Чтобы избежать подобных реакций, стоит придерживаться нескольких правил при выборе напитков. В первую очередь лучше выбирать мягкие травяные чаи, такие как ромашка, мята или мелисса. Они обладают успокаивающим эффектом и не содержат кофеина. Если вы предпочитаете чай, лучше избегать крепких напитков, заменяя их на легкий зеленый чай в умеренных количествах», — посоветовал врач.

Он также уточнил, что чаи, которые помогают расслабиться после тяжелого дня, — это ромашковый, мятный и лавандовый.

«Эти травы обладают успокаивающими свойствами благодаря наличию таких компонентов, как апигенин в ромашке или ментол в мяте, которые способны расслаблять мышцы и снижать уровень стресса. Их аромат также может оказывать положительное влияние на психоэмоциональное состояние, способствуя снятию напряжения и улучшению общего самочувствия», — пояснил специалист.

Опасность других напитков

Белоусов отметил, что с фруктовыми соками стоит быть осторожнее. Лучше разбавлять их водой и отдавать предпочтение сладким фруктам, например, яблокам, избегая концентрированных или кислых соков. Температура напитков тоже играет роль: слишком горячие или холодные напитки раздражают желудок, тогда как теплые обычно переносятся легче.

«Особое внимание следует уделять составу напитков. На упаковке важно проверять, нет ли в составе добавленных кислот, консервантов или искусственных подсластителей. И, конечно, нужно прислушиваться к своему организму: если какой-то напиток вызывает дискомфорт, лучше отказаться от него. Такие простые меры помогут минимизировать риск неприятных реакций и защитить желудок», — рассказал он.