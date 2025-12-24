Филиал «Новогодней почты» открылся в Госпитале для ветеранов войн в Петербурге

«Новогодняя почта» заработала в Госпитале для ветеранов войн в Петербурге

В стенах Госпиталя для ветеранов войн начал свою работу филиал «Новогодней почты» «Петербургского дневника», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Стоит подчеркнуть, что это уникальное в Санкт-Петербурге лечебно-диагностическое учреждение. Здесь медицинскую помощь получают ветераны и инвалиды, пострадавшие в годы Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, воины-интернационалисты, а также лица, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

«В Госпитале для ветеранов всем нашим пациентам оказывается огромное внимание со стороны правительства города, Комитета по здравоохранению, ветеранских и волонтерских организаций, а также неравнодушных граждан. Люди, пережившие экстренные ситуации, тяжелые болезни или боевые действия, реагируют с особой теплотой и отзывчивостью на любые позитивные моменты», — отметила первый заместитель начальника по медицинской части Госпиталя для ветеранов войн, врач высшей категории Татьяна Погода.

Она верит, что «Новогодняя почта» подарит праздничное настроение и внесет свой вклад в скорейшее восстановление здоровья пациентов.

