Фестиваль грудного вскармливания прошел в перинатальном центре Подмосковья

Фестиваль грудного вскармливания, приуроченный ко Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания, прошел на территории Московского областного перинатального центра в городском округе Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Мероприятие прошло при участии координатора федерального партийного проекта «Крепкая семья», первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по защите семьи, материнства и детства Татьяны Буцкой, заместителя директора Департамента медицинской помощи детям Минздрава России Юлии Шугиной, заместителя министра здравоохранения Московской области Елены Зинатуллиной, главного врача МОПЦ Ольги Серовой и главного детского аллерголога-иммунолога Минздрава Подмосковья, доктора медицинских наук Андрея Продеуса.

Для гостей прошли лекции и мастер-классы, в которых приняли участие будущие и молодые родители. Среди тем лекционной части — влияние грудного вскармливания на здоровье и развитие ребенка, роль отца в поддержке лактации, связь между ГВ и формированием прикуса, основы безопасного ношения детей в слинге. Спикерами выступили профильные специалисты МОПЦ, консультанты по грудному вскармливанию и приглашенные эксперты.

«Сегодня, по данным отдельных регионов, около 45% женщин по-прежнему осознанно отказываются от грудного вскармливания, тогда как еще 10% не могут кормить по медицинским показаниям. Мы стремимся к тому, чтобы грудное вскармливание стало для матери и ребенка естественным и приоритетным выбором. Смесь — не альтернатива, а крайняя мера. Грудное молоко — это естественная защита малыша от множества заболеваний, это фундамент его здоровья на всю жизнь», — отметила Татьяна Буцкая.

Одновременно с лекциями проходили мастер-классы: техники прикладывания, слингоношение, тейпирование, дыхательные практики, пеленание, арт-терапия, нейрографика, плетение пледов и кукол-кормилиц.

«Фестиваль оказался очень полезным. Я всегда мечтала кормить грудью. С первым ребенком этого не получилось, но теперь есть уверенность, что обязательно получится со вторым. Сегодня я пообщалась с консультантом по ГВ, она ответила все мои вопросы. Еще удалось попасть на тейпирование к доулам. Уже даже успела завести новые знакомства с мамами-единомышленницами», — поделилась участница фестиваля Кристина.

Особое внимание было уделено работе отделения грудного вскармливания МОПЦ, открывшегося в 2021 году. Оно стало первым в Подмосковье, где сразу начал функционировать индивидуальный банк грудного молока. Комната сцеживания отделения оснащена для мам, чьи дети находятся на лечении или в реанимации. Избыточное молоко хранится в специально оборудованном банке и используется для кормления малышей в случае отсутствия матери.

«Грудное вскармливание — это иммунитет ребенка. В грудном молоке содержатся биологически активные вещества, которые передают сигналы иммунным клеткам, помогая им формироваться и развиваться. Пока у младенца не сформирован собственный иммунитет, именно молоко матери защищает его от инфекций, вирусов, воспалений», — рассказал Андрей Продеус.

Московский областной перинатальный центр системно развивает направление поддержки грудного вскармливания через регулярные обучающие мероприятия, консультации для женщин и подготовку специалистов.

Первый Фестиваль грудного вскармливания прошел на базе МОПЦ в 2023 году и получил широкий отклик у аудитории. Сегодня мероприятие стало площадкой, объединяющей медиков, родителей и экспертов для открытого диалога о важности естественного вскармливания и здорового старта жизни ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.