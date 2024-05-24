Фармацевтов Подмосковья поздравили с их профессиональным праздником

Более 800 сотрудников сети аптек «Мособлмедсервис» состоят в профсоюзе. Коллектив организации заинтересован в создании стабильной и устойчивой системы труда, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Аптечная сеть «Мособлмедсервис» — это единственная государственная сеть аптек в Московской области. В учреждении развивается профсоюз и, более того, входит в число самых активных в регионе.

«Профсоюзные мероприятия у нас расписаны на весь год. Коллектив большой — более 300 аптек в Московской области, поэтому подходим планово к их организации и проведению. На сегодня свыше 75% сотрудников — члены профсоюза, это более 800 человек. У нас есть своя футбольная команда, компенсации занятий фитнесом. Хорошо развиты досуг и оздоровление. Профсоюз сближает и работников, и руководство», — рассказала председатель первичной профсоюзной организации «Мособлмедсервис» Марина Федорова.

В рамках Дня фармацевтического работника России для сотрудников организации состоялся тематический брифинг. На нем участники обсудили новую систему мотивации и планы развития профсоюзного движения.

Также председатель профкома зачитала поздравительный адрес от руководителя Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нины Суслоновой и приняла участие в церемонии вручения наград.

Почетные грамоты получили сотрудники аптечных пунктов, работающие в организации с момента открытия и имеющие охват профсоюзного членства не ниже 75%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2023 году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения, также в порядок приведут еще 74 здания. В планах на 2024 год — ремонт еще 122 учреждений. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.