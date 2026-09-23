Эндокринолог Виктория Денисова начала прием в поликлинике № 2 Егорьевска

Врач-эндокринолог Виктория Денисова начала принимать пациентов в поликлинике № 2 Егорьевской больницы после окончания ординатуры и аккредитации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Виктория Денисова ведет прием в поликлинике № 2 Егорьевской больницы по адресу: улица Хлебникова, д. 78, 3-й этаж, кабинет № 39. Попасть к эндокринологу можно по направлению терапевта или лечащего врача при наличии медицинских показаний.

В 2023 году Денисова окончила РНИМУ им. Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело». Затем она год работала участковым терапевтом в поликлинике № 2, после чего получила целевое направление от Егорьевской больницы в ординатуру по специальности «Эндокринология». Пройдя аккредитацию, врач вернулась в больницу.

«Я пришла в медицину по стопам мамы — она у меня медицинская сестра. Очень рада вернуться в коллектив, где коллеги и пациенты уже стали родными. Эндокринология для меня — удивительный мир, где крошечные молекулы филигранно управляют организмом. Это сложная и невероятно интересная область медицины», — рассказала Виктория Денисова.

Записаться к терапевту можно через региональный портал «Здоровье», портал «Госуслуги», по номеру 122, через чат-бот «Денис», а также в регистратуре или инфомате поликлиники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.