Эндокринолог в Воскресенском округе объяснила, когда проверять гормоны

Эндокринолог Воскресенской больницы Наталья Муравьева объяснила в рубрике «Задай вопрос врачу», почему при наборе веса не стоит самостоятельно сдавать анализы на гормоны и когда нужно обратиться к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В рубрике «Задай вопрос врачу» пациентка спросила, всегда ли резкий набор веса связан с нарушениями эндокринной системы. Заместитель главного врача Воскресенской больницы по амбулаторно-поликлинической работе, эндокринолог Наталья Алексеевна Муравьева посоветовала не начинать обследование с платных комплексных анализов без назначения врача.

«Если вы стали резко набирать вес, не спешите бежать в лабораторию и бесконтрольно сдавать анализы на гормоны. В подавляющем большинстве случаев причина кроется в банальном энергетическом дисбалансе: организм получает калорий больше, чем успевает расходовать при текущем уровне активности», — пояснила врач.

Муравьева рекомендовала сначала оценить рацион, в том числе скрытые калории, и уровень физической активности. По ее словам, исследовать гормональный профиль имеет смысл, если набор веса сопровождают нарушения менструального цикла, выраженная отечность, резкое ухудшение состояния кожи или выпадение волос. Анализы должен назначать врач после осмотра.

При наборе веса и сопутствующих симптомах эндокринолог посоветовала записаться к участковому терапевту. При наличии показаний врач выдаст направления на анализы по полису ОМС и при необходимости направит пациента к эндокринологу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.