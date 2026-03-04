Эндокринолог: только кардионагрузка не поможет похудеть надолго

Похудеть только за счет кардиотренировок возможно, но устойчивого результата такой подход не гарантирует, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.

«Занимаясь только кардиотренировками, теоретически, можно похудеть. Бег, велосипед или плавание увеличивают расход энергии. За 45 минут умеренной нагрузки можно сжечь 300–500 килокалорий. Однако в долгосрочной перспективе такой подход малоэффективен», – сказала Тананакина.

Она добавила, что организм быстро адаптируется к однотипной нагрузке.

«Чрезмерное кардио без восстановления повышает уровень кортизола, что может способствовать накоплению абдоминального жира, а мышечная масса при этом не увеличивается. Между тем именно мышцы являются главным «потребителем» калорий в покое», – рассказала врач.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, который призван привлечь общественное внимание к одной из самых актуальных проблем современности. Ожирение стало глобальной эпидемией, которая затрагивает миллионы людей по всему миру и представляет серьезную угрозу для здоровья.

