Эликсир жизни: ученые раскрыли новые полезные свойства кофе

По данным последних исследований, у кофе больше полезных для здоровья человека свойств, чем принято думать: он также способен снизить риск развития диабета и даже продлить жизнь, сообщает kp.ru .

Ученые из университета Коимбры в Португалии выяснили, что в среднем любители кофе, которые пьют по 4 чашки в день, получают дополнительно 1,84 года жизни.

«Эффект, по-видимому, связан с сохранением функций мышечной, сердечно-сосудистой, психической и иммунной систем. А также снижением частоты наиболее распространенных заболеваний: инфаркт, инсульт, некоторые виды рака, диабет, слабоумие, депрессия и респираторные заболевания», — говорится в статье в журнале Aging Research Reviews.

Среди других интересных свойств напитка — защита мозга от хронического стресса, снижение риска болезни Альцгеймера, а самое любопытное — усиление женских оргазмов.