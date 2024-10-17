Эксперты рассказали, почему качественный коллаген важен для человека

Молодой организм быстро восполняет потери природного коллагена, но чем человек старше, тем выработка становится медленнее, сообщила РИАМО врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, врач превентивной медицины Полина Ваганова.

Коллаген — самый распространенный природный белок, составляющий две трети всех белков в организме. Он выполняет множество функций: от структуры и поддержки тканей до улучшения сна.

«Повреждающие факторы, такие как, токсины в окружающей среде, активная инсоляция, вредные привычки, количество сахара, нехватка сна, у некоторых сказывается постковидный синдром, все это влияет на выработку нового коллагена в организме и на чрезмерное разрушение старого», — сказала Ваганова.

Она подчеркнула, что дополнительный компонент в виде коллагена усиливает результаты различных процедур, омолаживая не только кожу, но и связки. Каждая процедура — травма, на восстановление которой организм направляет ресурсы. Коллаген увеличивает эффект от процедур с 20-30% до 50-70%.

При этом, по словам эксперта, у коллагена, как и у любого другого вещества, есть свой жизненный путь, который составляет 28 дней. Чтобы обеспечить поддержание компонента в организме на протяжении всей жизни, необходимо принимать добавку на протяжении нескольких месяцев. Чаще всего коллаген назначается минимум на 4 месяца.

«Как же врачи способствуют выработке природного коллагена? Путем разрушения старого. Коллаген намеренно нагревается, что заставляет клетки разрушаться. Организм начинает активно вырабатывать новые, чтобы избавиться от дефицита», — отметила дерматовенеролог.

Пациент подпитывает организм коллагеновой добавкой, параллельно обновляя природный коллаген, налаживая. В результате мы получаем здоровый внешний вид: блестящие волосы и не пигментированную кожу, добавила Ваганова.

Операционный директор бренда AGE/ess Ярослава Порваткина рассказала, что при выборе качественного коллагена необходимо обращать внимание на качество и вид сырья. Для человека наиболее значимыми являются I, II и III типы. Однако содержание того или иного типа коллагена определяется составом конкретного БАДа.

Также для максимальной пользы организму следует учитывать биодоступность коллагена. Наиболее биодоступным является гидролизованный коллаген, который легче всего проникает в кровь и усваивается организмом.

Порваткина добавила, еще следует обратить внимание на форму коллагена. Оптимальное решение — в виде желе, особенно если коллаген расфасован порционно в отдельные саше, что позволяет взять его с собой.