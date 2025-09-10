Эксперты предупреждают о рисках для фертильности из-за высокого уровня шума в метро

Врачи заявили, что постоянный шум в метро Санкт-Петербурга может негативно влиять на репродуктивное здоровье жителей, особенно женщин, на фоне снижения рождаемости в городе, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Медики предупреждают, что регулярное воздействие шума в петербургском метро может стать серьезным фактором риска для репродуктивного здоровья горожан. По данным Петростата, в Санкт-Петербурге фиксируется устойчивое снижение рождаемости: на 10 новорожденных приходится 13 умерших.

Метрополитен ежедневно обслуживает около 2 млн пассажиров, а годовой пассажиропоток в 2024 году достиг 686,1 млн человек. Таким образом, значительная часть населения регулярно подвергается воздействию шума, превышающего безопасные нормы.

Нейробиолог Татьяна Смирнова пояснила, что уровень шума выше 65–70 дБА может нарушать секрецию половых гормонов, вызывать сбои менструального цикла и снижать фертильность у женщин. Она отметила, что женщины, проживающие в шумных районах, чаще сталкиваются с нарушениями сна, предменструальным синдромом и снижением либидо. Кроме того, шум способен негативно влиять на течение беременности и развитие плода, увеличивая риск преждевременных родов и нарушений плацентарного кровотока.

«Постоянное воздействие шума в метро – это серьезный фактор риска для репродуктивного здоровья петербурженок», — подчеркнула Смирнова.

Исследования также показывают, что мужчины, регулярно подвергающиеся шуму свыше 55 дБ, сталкиваются со снижением фертильности. При уровнях шума выше 85 дБА возрастает риск преждевременных родов, гипотрофии плода и нарушений плацентарного кровотока.

Смирнова добавила, что дети, подвергавшиеся внутриутробному воздействию высокого шума, чаще имеют поведенческие нарушения и трудности с концентрацией. Это связано с повышенным уровнем кортизола у матери и активацией воспалительных процессов.

Ранее в метро Санкт-Петербурга уже дважды принимали роды: в сентябре 2018 года на станции «Технологический институт» и в ноябре 2024 года на станции «Горьковская».