Эксперты посоветовали включать в завтрак белки и полезные жиры

Завтрак — это не только первый легкий прием пищи для «запуска организма», но и важный ресурс продуктивной работы на все последующие часы дня, эксперты советуют включать в него белки и полезные жиры, сообщает Life.ru .

Яйца в любом виде — омлеты, пашот или сваренные вкрутую, творог и греческий йогурт без сахара, запеканка и мясо птицы отвечают за насыщение, стабилизируют уровень сахара и предотвращают падение энергии.

Медленные сложные углеводы содержат клетчатку: она замедляет переваривание, поддерживает стабильный уровень сахара и также дает энергию. Они содержатся в овсянке на воде или молоке, гречневой каше, цельнозерновом хлебе и тостах.

Полезные жиры способствуют усвоению витаминов и делают завтрак сытным. Для их усваивания эксперты советуют есть орехи и семена — миндаль или тыквенные, красную рыбу — и добавлять в другие блюда оливковое или льняное масло.

Среди полезных вариантов для завтрака — омлеты с овощами и тостом, творог с семенами чиа и ягодами или овсянка на молоке с яблоком и корицей.