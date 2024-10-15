Расходы на развитие здравоохранения в Москве вырастут на 8% — из бюджета, с учетом ОМС, выделят 1,1 трлн рублей. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По мнению председателя комиссии по архитектуре и градостроительству Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрия Мавзолевского, одним из приоритетов работы городского правительства является развитие здравоохранения и строительство новых медицинских объектов.

Развитие здравоохранения в Москве

Мэр Москвы также уточнил, что до 2028 года в городе сформируют новый каркас стационарной и амбулаторной помощи.

«В следующем году завершим реконструкцию столичных поликлиник и достроим новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 на территории „Сколково“, многопрофильный комплекс детской ГКБ святого Владимира», — рассказал Собянин.

Также начнется возведение новых стационарных комплексов НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Демихова. А всего с 2025 по 2027 год в столице возведут 31 объект здравоохранения.

Продолжится создание сети центров женского здоровья, внедрение новых стандартов оказания медпомощи, развитие единой платформы московского здравоохранения и других важных медицинских проектов.

В 2027 году закончат создавать клиентские пути по всем основным профилям медпомощи.

«На оказание высокотехнологичной медицинской помощи в бюджете заложено свыше 15 млрд рублей. На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в ближайшие три года планируется направить 141,1 млрд рублей», — подчеркнул Собянин.

Работа властей направлена на помощь жителям

По мнению Дмитрия Мавзолевского, эти меры направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей Москвы.

«Для повышения качества жизни горожан правительство Москвы уделяет особое внимание развитию здравоохранения. В рамках этой работы проводится модернизация медицинских учреждений, строятся новые современные медицинские объекты, внедряются современные технологии и методы лечения, повышается квалификация медицинского персонала», — сказал Мавзолевский.

Он подчеркнул, что все это направлено на то, чтобы жители столицы могли получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях и в кратчайшие сроки.

Польза для медработников

«Также в рамках развития здравоохранения реализуется ряд проектов, направленных на улучшение условий труда медицинских работников. Это включает в себя повышение заработной платы, обеспечение современным оборудованием и инструментами, а также создание комфортных условий для работы, в том числе строительство медобъектов в соответствии с современными требованиями», — пояснил эксперт.

По его словам, такие меры способствуют привлечению в отрасль молодых специалистов и повышению квалификации уже работающих врачей и медсестер.

«Развитие здравоохранения в Москве направлено на обеспечение высокого уровня медицинской помощи и создание комфортной среды для пациентов и медицинских работников», — резюмировал Мавзолевский.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве поликлиник в Коммунарке.

«В 2025 году инвестор планирует достроить поликлинику на 475 посещений в смену. Она разместится на территории жилого комплекса на улице Александры Монаховой. В 2026-м застройщик жилого комплекса на улице Сервантеса намерен возвести детско-взрослую поликлинику, которая рассчитана на 520 посещений в смену. Оба учреждения будут переданы в городскую систему здравоохранения», — отметил Ефимов.