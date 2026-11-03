Эксперт Шагина объяснила, как не ставить жизнь на паузу в ожидании диагноза

Поиск диагноза при редком заболевании может длиться годами, но не должен вытеснять остальную жизнь. Сохранять интерес к миру помогает смена направленности внимания, пояснила Екатерина Шагина, сообщает RuNews24.ru .

Врачи начинают обследование с наиболее вероятных причин симптомов, но иногда верным оказывается маловероятное объяснение. Поэтому диагностика редких заболеваний может затянуться, пояснила ассистент кафедры когнитивных наук Екатерина Шагина.

По ее словам, неопределенность тяжело переносится психикой, а диагноз обещает объяснение, прогноз и возможность действовать. Однако поиск ответа порой становится главным содержанием жизни. Эксперт предложила задуматься, какие действия после постановки диагноза доступны уже сейчас, и переключать внимание на окружающий мир, интересы и помощь другим.

Шагина подчеркнула, что искать смысл в самой болезни необязательно: можно находить его в жизни вопреки заболеванию. Адаптация означает не капитуляцию, а поиск новых способов действовать.

«Делай, что можешь, там, где ты есть, с тем, что имеешь. Не сдаться — это не только продолжать искать диагноз. Это еще и не позволить его отсутствию поставить на паузу всю остальную жизнь», — отметила Шагина.

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