Эксперт объяснил, какие фрукты и овощи опасно есть весной

Весной человеческий организм сталкивается с такими проблемами как снижение иммунитета, авитаминоз, обострение хронических заболеваний и частые простуды. Организм после холодной зимы особенно уязвим и требует особого внимания. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области пищевой промышленности, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

«Рацион весной должен быть сбалансирован и богат питательными веществами, которые должны включать в себя витамины и полезные минералы. Особенно важно в весенний период добавить в рацион продукты, которые богаты такими витаминами, как C, E и A», — сказал Маликов.

Эксперт рекомендует в весенний период уделить особое внимание моркови, свекле, капусте, зелени (укроп, петрушка, шпинат), спарже.

«Эти продукты хорошо знакомы нашему организму и легко усваиваются. Кроме того, полезно пить много чистой воды — она способствует нормальной работе кишечника и помогает очищению организма», — добавил эксперт.

По его словам, некоторые продукты, кажущиеся привлекательными весной, могут нести риски для здоровья. Например, ранние овощи и фрукты часто обрабатываются большим количеством пестицидов и нитратов, используемых для увеличения срока хранения. Их употребление способно привести к накоплению токсинов в организме, вызывая аллергии, заболевания дыхательных путей и пищеварительного тракта.

Особое внимание стоит обратить на яблоки, покрытые восковым налетом. Такой блеск свидетельствует о наличии дифениламина — опасного вещества, способствующего развитию онкологических заболеваний. Аналогичные опасения касаются винограда и свежей клубники ранней весной, обработка которых включает использование опасных химикатов.

«Кстати, можно проверить самостоятельно фрукты и овощи на наличие обработки химией, некоторые продукты можно опустить на небольшое время в горячую воду. Появившаяся на поверхности воды жирная пленка сигнализирует о присутствии вредных веществ. Кожура плода недостаточно плотная, чтобы предотвратить проникновение ядов внутрь», — обозначил Маликов.

