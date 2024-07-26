Эксперт Геращенко рассказала об особенностях ухода за руками летом

Летом руки подвергаются повышенной нагрузке: частое мытье, воздействие солнца, ветра и воды могут привести к сухости, шелушению и ломкости ногтей, сообщила РИАМО владелица студии красоты и учебного центра «Адомани», инструктор компании vabrazive, автор обучающих программ по маникюру и педикюру Ирина Геращенко.

По ее словам, для уход летом следует регулярно использовать питательные кремы и масла для рук. Они помогут восстановить естественный липидный баланс кожи и предотвратить обезвоживание. А для кожи рук, склонной к гидрозу, рекомендуется использование кремов с тальком в составе.

«Не забывать про солнцезащитные средства. Наносите их на открытые участки кожи рук, особенно если вы часто бываете на улице. При подборе крема обращайте внимание на уровень SP фильтрации. В южных регионах или в отпуске, где солнечный свет особенно интенсивный, он не должен быть ниже 30 единиц», — добавила Геращенко.

Еще она посоветовала делать увлажняющие и питательные маски для рук 1-2 раза в неделю, использовать бальзам для ногтей и кутикулы ежедневно. Это поможет сохранить мягкость и гладкость кожи.

Как добавила специалист, следует регулярно делать маникюр и ухаживать за ногтями. Особенное внимание стоит уделить пилочному маникюру, т. к. это очень бережная и атравматичная процедура, которая подарит не только красивый маникюр, но и удовольствие от ее выполнения. Это поможет избежать появления заусенцев и надолго сохранить рукам ухоженный вид.