Дыра в пищеводе: малыш проглотил батарейку и попал на ИВЛ в Волгограде

В Волгограде годовалый ребенок проглотил батарейку и попал в реанимацию

В Волгограде борются за жизнь годовалого малыша, который проглотил батарейку от пульта. По словам крестной, ребенок находится в реанимации под аппаратом ИВЛ. Женщина считает, что трагедии можно было избежать, если бы медики своевременно провели контрастный рентген, сообщает V1.RU .

17 февраля мальчика доставили в отделение хирургии больницы № 7 с батарейкой в пищеводе. Инородное тело извлекли, после чего мать с ребенком отпустили домой под расписку. Однако в ночь на 27 февраля малыш начал задыхаться.

В больнице ему сделали обычный рентген, который показал наличие ожога. Ребенок отказывался от еды и воды, у него появились проблемы с дыханием. Медики заподозрили трахеопищеводный свищ, но, по словам родственницы, отказались делать срочный контрактный рентген, сославшись на выходные и пообещав провести процедуру только в понедельник.

После этого появилась возможность сделать снимок с контрастом, но ребенок сразу начал задыхаться и синеть. Малыша экстренно положили в реанимацию и подключили к ИВЛ.

«В итоге ребенка забрали в реанимацию, у него дыра в пищеводе, предстоит операция, у ребенка за последние 10 дней уже было несколько наркозов. Чем закончится операция, никто не знает», — рассказала крестная пострадавшего.

Сейчас врачи приняли решение о транспортировке мальчика в Москву. Родственники опасаются, что 12-часовая дорога в реанимобиле может ухудшить его состояние.

В региональном комитете здравоохранения заявили, что ситуация находится на контроле, состояние ребенка оценивается как стабильное. В больнице начата проверка.

