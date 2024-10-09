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Два врача-терапевта приступили к работе в больнице Электростали

Молодые кадры устраиваются в структурные подразделения Электростальской больницы в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в Электростальской городской поликлинике уже ведут приемы сразу два молодых специалиста врача-терапевта — Умидахан Ахмедова и Магомедрасул Мирзабеков.

Умидахан в 2023 году окончила Ульяновский государственный университет, медицинский факультет.

А Магомедрасул в 2024 году окончил Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело».

В Электростальской больнице особое внимание уделяется медицинскому персоналу. Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых важных в программе «Модернизация первичного звена».

В структурных подразделениях медучреждения созданы комфортные условия для работы, имеется современное оборудование. Кроме того, работает целая система мер социальной поддержки медицинских специалистов. Запись на прием к врачу-педиатру осуществляется через госуслуги, инфомат в поликлинике либо по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.